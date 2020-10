Nobelova nagrada za fiziko za odkritja o črni luknji

Letošnjo Nobelovo nagrado za fiziko prejmejo Britanec Roger Penrose, Nemec Reinhard Genzel in Američanka Andrea Ghez za njihova odkritja o črni luknji, je danes sporočila švedska kraljeva akademija znanosti.

Penrose prejme polovico nagrade za to, da je dokazal, da črne luknje obstajajo in da njihov obstoj potrjuje tudi Einsteinova splošna teorija relativnosti, čeprav Albert Einstein sam ni verjel v obstoj teh izjemno masivnih nebesnih teles. Te vase vsrkajo vse, kar se jim približa. Nič jim ne more uiti, niti svetloba.

Genzel in Ghezova pa prejmeta drugo polovico nagrade za odkritje izjemno masivnega in strnjenega kompaktnega objekta v središču naše galaksije, so pojasnili na švedski akademiji znanosti.