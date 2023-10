Nobelova nagrada za kemijo trem raziskovalcem kvantnih pik

Letošnji Nobelovi nagrajenci za kemijo so Moungi Bawendi, Louis Brus in Aleksej Ekimov za prispevek na področju kvantnih pik, je danes sporočila Švedska kraljeva akademija znanosti. Imena treh raziskovalcev, ki delujejo v ZDA, so v javnost sicer pricurljala že štiri ure pred uradno razglasitvijo.

Kot je pojasnila žirija, so si letošnji dobitniki prislužili to čast »za odkritje in sintezo kvantnih pik«. Kvantne pike so polprevodniške nanostrukture, ki se jih koristi na več različnih tehnoloških področjih - od LED zaslonov do operiranja tumorjev, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

»Ekimov in Brus sta neodvisno drug od drugega uspela ustvariti kvantne pike, Bawendi pa je revolucionarno spremenil kemično proizvodnjo,« so zapisali na akademiji.

Štiri ure pred današnjo uradno razglasitvijo nagrajencev je v javnost pricurljalo elektronsko sporočilo z imeni dobitnikov, o čemer je poročalo več švedskih medijev.

V sporočilu, ki naj bi ga poslala Švedska kraljeva akademija znanosti, so bili kot nagrajenci navedeni v Franciji rojeni raziskovalec Bawendi, Američan Brus in v Rusiji rojeni Ekimov, kar se je kasneje izkazalo kot resnično.

Več članov akademije je za švedske medije sicer trdilo, da gre za pomoto, saj da končne odločitve o nagrajencih niso sprejeli.

Vsaka Nobelova nagrada prinaša 11 milijonov švedskih kron oziroma nekaj več kot 900.000 evrov. Ker so nagrajenci na področju kemije trije, si bodo znesek razdelili.