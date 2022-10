Nobelova nagrada za kemijo trem znanstvenikom za razvoj klik kemije

Nobelovo nagrado za kemijo bodo letos prejeli Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal in Karl Barry Sharpless »za razvoj klik kemije in bioortogonalne kemije,« je danes sporočila Švedska kraljeva akademija znanosti. Sharpless bo tako postal peti posameznik v zgodovini z dvema Nobelovima nagradama, potem ko je bil nagrajen že leta 2001.»Nobelova nagrada za kemijo 2022 je osredotočena na olajšanje zahtevnih postopkov. Klik kemija in bioortogonalne reakcije so kemijo popeljale v obdobje funkcionalizma,« so ob razglasitvi prejemnikov letošnje Nobelove nagrade za kemijo zapisali pri švedski akademiji znanosti.

»Klik kemija se uporablja pri razvoju farmacevtskih izdelkov, kartiranju DNK in ustvarjanju materialov, ki so bolj primerni za določen namen ali način uporabe. Z uporabo bioortogonalnih reakcij pa so raziskovalci izboljšali ciljno usmerjenost farmacevtskih izdelkov za zdravljenje raka,« so še pojasnili ob razglasitvi. Dodali so, da gre za nagrado za »domiselno orodje za gradnjo molekul«.