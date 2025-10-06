Nobelova nagrada za medicino odkritjem o periferni imunski toleranci

Nobelovo nagrado za medicino letos prejmejo ameriška znanstvenika Mary Brunkow in Fred Ramsdell ter japonski znanstvenik Shimon Sakaguchi za odkritja v zvezi s periferno imunsko toleranco, mehanizmi, s katerimi se imunski sistem odzove na okužbe. Tako je danes dopoldne sporočil švedski inštitut Karolinska v Stockholmu.

Temelj novim načinom zdravljenja

Nagrajenci so identificirali varnostnike imunskega sistema, regulatorne T-celice, ki preprečujejo imunskim celicam, da napadajo naše lastno telo, so pojasnili v Nobelovem odboru. Njihova odkritja so položila temelje za novo področje raziskav in spodbudila razvoj novih načinov zdravljenja, na primer raka in avtoimunskih bolezni.

Z razglasitvijo nagrajencev za medicino se je začel teden razglasitev letošnjih Nobelovih nagrad.