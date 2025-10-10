Nobelova nagrada za mir venezuelski borki Marii Corini Machado

Nobelovo nagrado za mir bo letos prejela vodja opozicije v Venezueli Maria Corina Machado za svoje neutrudno delo pri spodbujanju demokratičnih pravic za prebivalce Venezuele ter za boj za dosego pravičnega in mirnega prehoda iz diktature v demokracijo. Tako je danes v Oslu sporočil norveški Nobelov odbor.

Država sredi vsestranske krize

Venezuela se je iz relativno demokratične in uspešne države razvila v avtoritarno državo, ki trpi zaradi humanitarne in gospodarske krize. Večina Venezuelcev živi v globoki revščini. »Nasilni državni aparat je usmerjen proti lastnim državljanom. Skoraj osem milijonov ljudi je zapustilo državo. Opozicija je bila sistematično zatirana,« je še opozoril odbor.

Machado se je kot ustanoviteljica organizacije Sumate že pred več kot 20 leti zavzemala za svobodne in poštene volitve, neodvisnost sodstva, človekove pravice in zastopstvo ljudstva. Pred volitvami leta 2024 je bila predsedniška kandidatka opozicije, vendar ji je režim preprečil kandidaturo.