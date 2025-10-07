Nobelova nagrada zasukom v kvantni mehaniki

Nobelovo nagrado za fiziko letos prejmejo v ZDA dejavni znanstveniki Britanec John Clarke, Francoz Michel H. Devoret in Američan John M. Martinis za odkritja s področja kvantne mehanike. Odkrili so makroskopsko kvantno tuneliranje in kvantizacijo energije v električnem vezju. Tako je danes v Stockholmu sporočila švedska kraljeva akademija znanosti.

Makroskopsko kvantno tuneliranje je pojav, pri katerem celoten makroskopski sistem, ne samo posamezni delci, zaradi kvantnih učinkov spontano preide skozi energijsko pregrado, ki je po klasični fiziki ne bi mogel preiti.