Noči bodo še bolj mrzle

Meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa je najnižjo temperaturo v deželi danes zjutraj namerila na Višarjah, kjer se je živo srebro spustilo na -11 stopinj Celzija, na Zoncolanu so namerili -8,4 stopinje Celzija pri Belopeških jezerih pa -8,1 stopinje Celzija. Na Kraški planoti in na Goriškem so bile najnižje nočne temperature povečini med -2 in -3 stopinjami Celzija. Pri Briščikih so namerili -2,4 stopinje Celzija, v Gorici pa -2,2 stopinje Celzija. V Trstu se je nočni spust živega srebra ustavil pri +1,7 stopinje Celzija. Burja je v prvem delu noči še presegala hitrost 80 km/h, zjutraj pa je že nekoliko oslabela. Ob 11. uri so namerili najmočnejši sunek 65 km/h. Kakokorkoli pa še povečuje občutek mraza.

Danes in v prihodnjih dneh, vsaj do vključno sobote, bo prevladovalo sončno vreme z morebitno občasno zmerno oblačnostjo. Burja bo danes še nekoliko oslabela.

Noč na sredo bo mrzla, temperatura se bo še dodatno spuščala. Jutri zjutraj bo temperatura okrog ledišča tudi ob morju. Mrzli bosta tudi noč na četrtek in noč na petek, čez dan pa bo nekoliko topleje. Jutri in v petek bo občasno še pihala šibka burja.