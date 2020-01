V noči na petek sta predvideni dve pol urni popolni zapori primorske avtoceste med razcepom Nanos in priključkom Senožeče v obe smeri, sporoča prometno informacijski center. V času zapor med 22.30 in 23.30 ter med 00.30 in 01.30 obvoza ne bo, za osebna vozila bo možen obvoz po regionalni cesti Senožeče-Razdrto.