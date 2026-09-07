»Dan za dnem se učimo, da zelo potrebujemo antifašizem«

Drugi slavnostni govornik na osrednji svečanosti ob 96-letnici ustrelitve bazoviških junakov, je bil Massimo Cirri, nekdanji voditelj oddaje RAI Caterpillar, čigar govor v prilogi objavljamo v celoti. Poudaril je med drugim, da ga spomenik bazoviškim junakom gane in spodbuja k razmišljanju o identiteti, zgodovini, mejah in spominu. Iz svojih izkušenj v Trstu je spoznal, da so identitete spremenljive. Ljudje ostanejo, meje pa se premikajo, je izpostavil. Opozoril je, da je mogoče spomin manipulirati in izkoriščati za politične namene, zato je treba zgodovino poznati in jo verodostojno predstavljati,.

Posebej je obsodil fašistično nasilje nad Slovenci in Hrvati. Govor je sklenil s poudarkom, da je Bazovica simbol protifašističnega odpora in da je svet tudi danes potreboval antifašizem. »Antifašizem vedno.«