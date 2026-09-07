Cene dizla in kurilnega olja v Sloveniji s torkom na rekordno raven

Regulirane cene naftnih derivatov se bodo opolnoči zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 5,1 centa na 1,674 evra na liter. Dizel bo z rekordnih 1,939 evra na liter dražji za 12,8 centa, kurilno olje pa z rekordnih 1,544 evra evra na liter dražji za 13,2 centa. Cene bodo veljale do vključno do 14. septembra.

Vlada trošarin, ki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni, ni spreminjala. Za liter 95-oktanskega bencina je trošarina določena pri 0,41759 evra, za liter dizla pri 0,33000 evra in za liter kurilnega olja pri 0,07875 evra.

Začasno od 28. julija do 28. septembra so 95-oktanski bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje oproščeni tudi plačila okoljske dajatve za onesnaženje zraka z emisijo ogljikovega dioksida ter prispevka za povečanje energetske učinkovitosti.

Cene ob avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci medtem oblikujejo prosto.