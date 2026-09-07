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Štiridnevno rumeno opozorilo najprej zaradi vročine, nato zaradi neviht

Zlasti na jugozahodu Slovenije Arso v četrtek opozarja tudi na možnost izdatnejših padavin

Spletno uredništvo |
Ljubljana |
7. sep. 2026 | 11:14
    Štiridnevno rumeno opozorilo najprej zaradi vročine, nato zaradi neviht
    V sredo pričakujemo občutno vremensko spremembo (ARHIV)
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Arso je danes do vključno četrtka objavil štiridnevno rumeno vremensko opozorilo.

Danes na jugozahodu Slovenije v popoldanskih urah opozarja na visoke temperature, na severozahodu pa zvečer na nevihte.

Jutri po celotni Sloveniji razen na severozahodu v popoldanskih urah opozarja na visoke temperature.

V sredo Arso celotno Slovenijo opozarja na nevihte, na jugovzhodu in severovzhodu države, kjer pričakuje nevihte šele zvečer, pa tudi na visoke popoldanske temperature.

V četrtek na jugozahodu Slovenije Arso do 19. ure opozarja na nevihte in na izdatnejše padavine, na izdatnejše padavine do 14. ure tudi v osrednjem delu države.

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