Štiridnevno rumeno opozorilo najprej zaradi vročine, nato zaradi neviht

Arso je danes do vključno četrtka objavil štiridnevno rumeno vremensko opozorilo.

Danes na jugozahodu Slovenije v popoldanskih urah opozarja na visoke temperature, na severozahodu pa zvečer na nevihte.

Jutri po celotni Sloveniji razen na severozahodu v popoldanskih urah opozarja na visoke temperature.

V sredo Arso celotno Slovenijo opozarja na nevihte, na jugovzhodu in severovzhodu države, kjer pričakuje nevihte šele zvečer, pa tudi na visoke popoldanske temperature.

V četrtek na jugozahodu Slovenije Arso do 19. ure opozarja na nevihte in na izdatnejše padavine, na izdatnejše padavine do 14. ure tudi v osrednjem delu države.