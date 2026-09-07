Vojnega zločinca Mladića v Beogradu pokopali z vojaškimi častmi

Na pokopališču Topčider v Beogradu so danes z vojaškimi častmi pokopali generala Ratka Mladića, ki je bil obsojen zaradi genocida in vojnih zločinov med vojno v BiH. Pogreba se je ob svojcih udeležilo več tisoč ljudi, med njimi več članov srbske vlade, politikov in veteranov iz Republike Srbske, katere vojski je Mladić poveljeval med vojno.

Preden so ga pokopali, je častna straža izstrelila tri salve. Ob grobu so ob Mladićevih svojcih stali tudi cerkveni dostojanstveniki, njegov sin Darko Mladić pa je v govoru med drugim ponovil, da oče ni bil vojni zločinec. To je naletelo na glasno ploskanje nepregledne množice zbranih, ki so množično glasno vzklikali »živel Ratko Mladić«, potem ko so krsto položili v grob.

Pred pogrebom je poglavar srbske pravoslavne cerkve, patriarh Porfirije, daroval mašo zadušnico v cerkvi na Košutnjaku, kjer je dopoldne ležala krsta s pokojnim, ki so se mu lahko poklonili.

V govoru je dejal, da bo Mladićevo ime »ostalo globoko zasidrano v spominu in molitvah največjega dela srbskega pravoslavnega ljudstva«, ki sočustvuje z njim kot z vojakom in poveljnikom, ki je v težkem in tragičnem času stal na čelu vojske svojega naroda ter dal življenje za svobodo in obstoj svojega rodu, je poročal portal N1 Srbija.

Po maši so krsto v povorki množice več tisoč ljudi, ki so se zbrali pred cerkvijo, prepeljali do groba Mladićeve hčerke Ane, ob kateri so ga pokopali. Krsto, pokrito z zastavama Srbije in Republike Srbske, so iz cerkve nesli vojaki v uniformah, je videti na fotografiji, ki so jo objavili srbski mediji.

Med množico pred cerkvijo so bili po poročanju srbskih neodvisnih medijev tudi Danilo Vučić, sin srbskega predsednika Aleksandra Vučića, in več članov srbske vlade, tudi obrambni minister Bratislav Gašić, pravosodni minister Nenad Vujić, minister za kulturo Nikola Selaković ter ministrica za delo in veterane Milica Đurđević Stamenkovski.

Poklonili so se mu tudi ruski veleposlanik v Beogradu Aleksandar Bocan-Harčenko, nekdanji predsednik Republike Srbske Milorad Dodik, srbska članica predsedstva BiH Željka Cvijanović, sedanji predsednik Republike Srbske Siniša Karan, veleposlanik BiH v Srbiji Aleksandar Vranješ in številni veterani iz Republike Srbske, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Srbski predsednik Vučić se pogreba ni udeležil, kot razlog pa je navedel uradni obisk uzbekistanskega predsednika Šavkata Mirzijojeva.

Mladić je v Haagu, kjer je prestajal dosmrtno zaporno kazen zaradi vojnih zločinov in genocida med vojno v Bosni in Hercegovini med letoma 1992 in 1995, umrl 27. avgusta v 85. letu starosti. V Srbiji in Republiki Srbski ga mnogi častijo kot junaka, ki je med vojno v BiH branil Srbe.

Pod poveljstvom Mladića je vojska Republike Srbske zagrešila številne vojne zločine. Osrednja dogodka, za katera je bil na haaškem Mednarodnem sodišču za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije (ICTY) 8. junija 2021 pravnomočno obsojen na dosmrtni zapor po osebni in poveljniški odgovornosti, sta obleganje Sarajeva od maja 1992 do avgusta 1995, v katerem je umrlo več kot 12.000 civilistov, ter zavzetje in genocid v Srebrenici, v katerem so sile bosanskih Srbov pod njegovim poveljstvom julija 1995 v samo nekaj dneh ubile več kot 8000 Bošnjakov.

Posmrtne ostanke nekdanjega generala so v Srbijo z letalom z Nizozemske prepeljali minuli četrtek. V soboto je v Hiši srbskih oboroženih sil v Beogradu potekala spominska slovesnost za Mladića, ki se je je prav tako udeležilo tudi več članov srbske vlade.