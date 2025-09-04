Nocoj ob 21. uri se začenja stavka železniškega osebja

Več neodvisnih železniških sindikatov je za danes in jutri napovedalo stavko železniškega osebja. Stavka, ki se bo začela danes ob 21. uri in končala jutri ob 18. uri, velja tako za potniške kot za tovorne vlake.

V deželnem železniškem prometu bodo zagotovljene zakonsko predvidene minimalne storitve, zlasti med 6. in 9. uro. Med zagotovljenimi povezavami je tista z rimske postaje Termini (15.30), vlak bo v Trst prispel ob 23.38. V obratni smeri bo vlak odpeljal iz Trsta ob 13.27 in prispel v Rim ob 22.20. S tržaške glavne postaje bo ob 7.07 zjutraj krenil vlak v smeri proti Milanu, s prihodom na glavno železniško postajo ob 11.15. Iz Turina (postaja Porta Nuova) pa bo v Trst mogoče priti z vlakom, ki bo štartal ob 18.40, prispel pa ob 23.45. Iz Vidma bo ob 6.15 krenil vlak, namenjen v Milan, ki bo na tamkajšnjo glavno železniško postajo prispel ob 10.15. V nasprotni smeri pa bo Milan ob 18.45 zapustil vlak, ki bo ob 22.37 prispel v Videm.