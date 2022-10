Nov milijon evrov za suhe zidke

Obnova suhih zidov, pašnikov in travnikov ostaja v programu za razvoj podeželja (PRP) tudi za obdobje 2023–2027. Gre za dosežek Kmečke zveze, stanovske organizacije slovenskih kmetov v Italiji, ki si je v zadnjih mesecih za to kot edina prizadevala na pripravljalnih srečanjih za novi PRP. Preostali sogovorniki Dežele Furlanije - Julijske krajine, med katerimi so tudi univerze, lokalne akcijske skupine in druge sorodne stanovske organizacije, se za nadaljevanje tega ukrepa niso zavzeli.

V primerjavi s prejšnjimi programi, ki so bili deželne narave, obstaja tokrat na državni ravni enoten program za razvoj podeželja, v katerem je 60 ciljev oz. ukrepov, med katerimi vsaka dežela izbira, katere bo uresničila, pojasnjuje tajnik Kmečke zveze Erik Masten. V FJK je bilo izbranih kakih 30 tematskih področij, znotraj katerih bodo uresničevali različne dejavnosti.

»Na podlagi zadnjega PRP je bil za obnovo oz. izgradnjo suhih zidov namenjen en milijon evrov. Poteza se je izkazala za ustrezno, saj je povpraševanja po sredstvih bilo za kar pet milijonov evrov, kar pomeni, da obstaja želja in potreba po ukrepih na tem področju,« komentira Masten. Pri Kmečki zvezi menijo, da bi lahko finančna sredstva, ki jih bo dežela odmerila na podlagi PRP, do neke mere lahko prišla v poštev tudi za območja, kjer so poleti divjali uničujoči požari. Na podlagi te točke v PRP so na deželi izdelali predlog za dodelitev sredstev: po doslej razpoložljivih informacijah naj bi ta znašala milijon evrov.