Nov rekord v Luki Koper

Na kontejnerskem terminalu Luke Koper so v sredo presegli dosedanji rekord v pretovoru kontejnerskih enot iz leta 2018, ki je znašal 988.501 kontejnersko enoto. Kot so danes sporočili iz koprske luke, bodo do konca leta presegli 996.000 pretovorjenih kontejnerjev, kar je glede na vpliv pandemije na globalne logistične tokove pomemben mejnik. Kot je ob čestitki in zahvali vsem sodelavcem ter poslovnim partnerjem dejal predsednik uprave Luke Koper Boštjan Napast, bodo s tako podporo in nadaljnjimi investicijami v povečevanje zmogljivosti še naprej ohranjali status največjega kontejnerskega terminala na Jadranu.

Sicer pa bo nadaljnja rast pretovora kontejnerjev in zagotavljanje visoke stopnje produktivnosti v veliki meri odvisna tudi od podaljšanja pomola I. Operativno obalo kontejnerskega terminala, ki so jo podaljšali za skoraj 100 metrov, so predali v uporabo že junija. Nadaljevali so tudi z gradnjo skladiščnih površin v zaledju obale, kjer bodo do sredine prihodnjega leta pridobili skupaj 25.000 kvadratnih metrov dodatnih površin. S tem in z dodatnimi izboljšavami na področju procesov dela bodo letno zmogljivost terminala povečali na 1,5 milijona kontejnerskih enot.