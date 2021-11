Nova huda nesreča na avtocesti A4

Tudi danes se je na avtocesti A4 pri San Donaju pripetila huda prometna nesreča, presenetljivo podobna včerajšnji. Okrog 15. ure sta, danes sicer na novem tripasovnem odseku, bila vanjo vpletena kombi in tovornjak s priklopnikom. Tudi dinamika je podobna. Kombi je trčil v naletu v tovornjak, ki je vozil pred njim, pri čemer je bil voznik kombija poškodovan. Zaenkrat niso znane podrobnosti o njegovem zdravstvenem stanju.

Avtocesto so pri San Donaju v smeri Trsta zaprli, na kraju so reševalci službe 118, gasilci in osebje družbe Autovie Venete.

Že od dopoldanskih ur je bil promet na omenjenem odseku v smeri Trsta zelo gost, sporoča družba Autovie Venete, na kar so opozarjali številni elektronski panoji ob avtocesti.