Nova ohladitev z močno burjo

Ciklon, ob katerem se je vreme v minulih dneh poslabšalo, se je že oddaljil in se je njegov vpliv bistveno zmanjšal. Zračni tlak se bo zdaj krepil. Anticiklon nam bo zagotovil več dni povečini s sončnim vremenom z morebitno občasno zmerno oblačnostjo.

Od severovzhoda bo spet pritekal za ta čas mrzel zrak, burja se bo v prihodnjih dneh krepila.

Danes bo delno jasno do zmerno oblačno, pihala bo šibka do zmerna burja. Temperatura se bo počasi že spuščala.

Z jutrišnjim dnem se bo burja krepila in bo povečini močna. Na Tržaškem bodo jutri (četrtek) in v petek njeni sunki lahko dosegali hitrost do okrog 100 kilometrov na uro. Občutno hladneje bo. Najnižje nočne temperature bodo zlasti v zavetrnih krajih in v petek v nižinah in na Kraški planoti okrog ničle ali kakšno stopinjo Celzija pod ničlo, ob morju do okrog 5 stopinj Celzija. Najvišje dnevne temperature bodo zlasti v petek pod 10 stopinjami Celzija. Občutek mraza bo povečevala burja.

Jutri (četrtek) in v petek bo povečini sončno in vetrovno.

V soboto in nedeljo bo postopno več oblačnosti, burja bo počasi slabela in v nedeljo ponehala.