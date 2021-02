Novi mejni režim pahnil obmejne ljudi v kaos

Odločitev slovenske vlade o uvedbi obvezne predložitve negativnega testa na covid-19, ki ne sme biti starejši od sedmih dni, tudi za čezmejne delovne migrante, je v kaos pahnilo obmejno prebivalstvo na obeh straneh meje. Nenadna sprememba mejnega režima pa je preobremenila tudi zdravstvene službe, ki so se soočile z navalom prošenj za hitro testiranje, zaradi katerega je postala rezervacija termina za hitro testiranje prava pravcata misija nemogoče.

»To je kaplja čez rob,« je o uvedbi obveznega testiranja dejal odvetnik Mitja Ozbič, ki vsakodnevno prehaja državno mejo zaradi službenih obveznosti. Prepričan je, da tovrstni ukrepi uničujejo obmejni prostor, zato je odločil, da bo vložil pobudo za oceno njihove ustavnosti.

Takih, ki so se zaradi nenadne odločitve slovenske vlade znašli v težavah, je ničkoliko. Med temi je Matteo Feruglio, ki je zaposlen v Trstu, a stanuje v Kopru: zaupal nam je svojo izkušnjo.

Ob vsem tem pa še plaz kritičnih ocen novega mejnega režima: med drugimi so se oglasili senatorka Tatjana Rojc, član deželne vlade Pierpaolo Roberti, predsednik meddeželnega italijansko-slovenskega sindikalnega sveta Roberto Treu. Ogorčenje nad odločitvijo vlade so izrazile tudi slovenske opozicijske stranke SAB, SD, Levica in LMŠ.