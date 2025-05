Novi papež je Robert Francis Prevost – Leon XIV.

Novi papež je postal ameriški kardinal Robert Francis Prevost. Izbral si je ime Leon XIV. Rodil se je 14. septembra 1955 v Chicagu in je torej star 69 let. Gre za prvega papeža iz Združenih držav Amerike in drugega (zaporednega) z ameriške celine. Dolga leta je bil misijonar v Peruju, velja za somišljenika papeža Frančiška.

Kardinali so ga izvolili na današnjem prvem popoldanskem glasovanju, skupnem četrtem od včerajšnjega začetka konklava. Ob 18.08 se je iz dimnika na strehi Sikstinske kapele pokadil bel dim. Gre za enega od papežev, ki so bili najhitreje izvoljeni.