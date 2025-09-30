»Novi učni načrti ne omenjajo jezikov manjšin«

Novi učni načrti za šole v Italiji, ki jih je pred nedavnim predstavil minister za izobraževanje Giuseppe Valditara, so močno ideološki in sploh ne omenjajo jezikov manjšin, kot sta npr. slovenščina in furlanščina. Na to je včeraj v sporočilu za javnost opozorila slovenska senatorka Demokratske stranke Tatjana Rojc, ki bo o tem vprašanju podrobneje spregovorila na jutrišnjem srečanju oz. novinarski konferenci, ki bo dopolddne potekala v dvorani Nassirya v prostorih italijanskega senata v Rimu z naslovom Jezik - jeziki: posebnost in bogastvo naše države (Lingua-Lingue: specificità e ricchezza del nostro paese).

Rojc očita ministru Valditari, da v novih učnih načrtih zanemarja jezike manjšin, pri čemer omenja primera slovenščine, ki je jezik slovenske narodne skupnosti v Furlaniji - Julijski krajini, in furlanščine, ki jo govori več kot pol milijona državljanov in ki še vedno čaka na polno izvajanje okvirnega zakona za manjšine v Italiji št. 482 iz leta 1999. Senatorka opozarja tudi, da to velja za številne stvarnosti, ki so v Italiji izpostavljene tveganju.

Poleg Tatjane Rojc bodo jutri o tem vprašanju govorili še nekdanja profesorica modernih jezikov na Univerzi v Tuscii Silvana Ferreri, profesor vzgojnega jezikoslovja na rimski univerzi La Sapienza Francesco De Renzo ter predsednik Federativnega odbora jezikovnih manjšin v Italiji Confemili Domenico Morelli, ki je med drugim tudi član paritetnega odbora za vprašanja slovenske manjšine.