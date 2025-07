Novih strank si želijo na sredini in levi sredini

Če ne upoštevamo eksplozivne rasti podpore desni stranki Bratje Italije, ki je leta 2022 Giorgio Meloni prinesla v Palačo Chigi, je bil zadnji veliki preobrat na italijanski politični sceni pojavitev Gibanja petih zvezd, ki je na parlamentarnih volitvah leta 2018 bila stranka z največjo podporo (32 %). Kaj pa danes ljudje menijo o zatohlosti oziroma morebitni prevetritvi italijanskega političnega parketa?

Pri tržaški javnomnenjski agenciji SWG so v minulem tednu preverjali, koliko ljudi želi, da bi se na sceni pojavila čisto nova stranka, z novimi obrazi in programom. Možnosti, da bi na glasovnici lahko prekrižali nov simbol, je naklonjenih 39 odstotkov vprašanih, za dva odstotka manj kot leta 2021. Med mladimi (18-34 let) je delež takih, ki so odgovorili pritrdilno, še višji, kar 55-odstoten. Želja po novih strankah sicer uživa tudi visoko podporo tistih, ki se umeščajo na sredino političnega prostora (49 %). Visoko kotirajo še levosredinski (44 %) in "neuvrščeni" volivci (40 %), medtem ko so z obstoječo strankarsko ponudbo precej bolj zadovoljni na desni sredini, kjer si nove stranke želi le 22 %.

Pri SWG so med temi, ki bi radi videli nove obraze v italijanski politiki, preverili, kakšnih profilov si želijo. Prednjačijo taki, ki si v politiki želijo ekonomistov (24 %), solidno podporo imajo tudi osebe, ki imajo za sabo "politično kariero" ali akademiki - obema možnostma je prikimalo po 18 % sodelujočih.Zanimiv je podatek, da je več takih - pa čeprav le za odstotek -, ki bi v politiki videli kakega slehernika, pa naj bo to delavec, učitelj ali odvetnik (16 %), kot tistih, ki si med novimi obrazi želijo menedžerjev visokega profila (15 %). Še nižje na lestvici so uspešni podjetniki (11 %). Tem so bolj naklonjeni desnosredinski volivci, med katerimi je ta odgovor izbralo 20 % sodelujočih.