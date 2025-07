Novih vročinskih valov ne bo tako kmalu

Večje vročine, kot kaže, ne bo še več dni, predvidoma do konca prvega avgustovskega tedna. Zadnja osvežitev je bila namreč kar solidna in vztrajna, njene posledice se bodo zavlekle tudi v bližnjo prihodnost. Iz dneva v dan bo sicer zdaj ob sončnem vremenu topleje, najvišje dnevne temperature pa bodo ta teden vseskozi pod 30 stopinjami Celzija. Noči bodo še naprej prijetno sveže. Vreme bo do vključno petka spet bolj poletno in prijetno. Prevladovala bo jasnina z morebitno občasno popoldansko krajevno oblačnostjo.

Ob koncu tega tedna se bo proti nam ponovno spustil severni zrak, ki bo povečeval nestanovitnost. V soboto in nedeljo bodo nebo pogosto prekrivali oblaki in se bodo občasno pojavljale padavine, deloma plohe in nevihte. Ponovno se bo osvežilo.

Prihodnji teden se bo začel v znamenju anticiklona, najtoplejši subtropski zrak pa bo sprva še daleč od nas. Najvišje dnevne temperature bodo več dni pod 30 stopinjami Celzija, prevladovalo pa bo sončno vreme z morebitno občasno nestanovitnostjo.

Na morebitno občutnejšo okrepitev anticiklona in na nov občutnejši vpliv subtropskega zraka za zdaj kaže po 8. avgustu. Temperature naj bi tedaj predvidoma poskočile in naj bi nastopil vročinski val.