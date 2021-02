Novoletni sprejem SSk v spletni različici

Stranka Slovenska skupnost je v tem času že več desetletij prirejala novoletni sprejem v obliki družabno-političnega dogodka, s katerim je samostojna slovenska stranka uvajala novo politično leto v družbi članov, prijateljev, somišljenikov in tudi številnih politično-institucionalnih gostov iz Italije, Slovenije in drugih evropskih regij.

Ukrepi za preprečevanje epidemije so prekrižali račune in je tradicionalna izvedba uveljavljenega dogodka SSk letos nemogoča, sporoča stranka v tiskovni noti. »Zbirna stranka Slovencev v Italiji pa si vseeno želi svojim članom, prijateljem in somišljenikom ponuditi trenutek razmisleka o naši krajevni, vsedržavni in tudi evropski družbeno-politični sliki, s posebnim poudarkom na vprašanju varstva in utrjevanja narodnih manjšin v času, ko beležimo 20-letnico sprejetja zaščitnega zakona 38/2001. Razprava bo nanesla tudi na nesprejemljiv bruseljski razplet okrog evropske vsemanjšinske pobude Minority Safepack ter o možnih novih korakih, kot tudi na pomen avtonomističnih gibanj pri utrjevanju načela skupne Evrope ob spoštovanju njene pisane in bogate raznolikosti,« piše v sporočilu.

Spletno okroglo mizo bo uvedlo poročilo deželnega svetnika in tajnika SSk Igorja Gabrovca, sledili bodo prispevki uglednih gostov. Spletno srečanje bo večjezično, zagotovljeno bo simultano prevajanje. Prireja ga SSk v sodelovanju s krožkoma za družbenopolitična vprašanja Anton Gregorčič in Virgil Šček. Na sporedu bo v petek ob 19. uri, in sicer preko aplikacije Zoom. Alternativni novoletni sprejem bo odprtega značaja in dosegljiv prav vsem na tej spletni povezavi. (ID: 816 4203 3705, geslo: 502520).