Silvester Šurla v komentarju Izrojena desnica piše o podpori SDS in njenega predsednika Janeza Janše Giorgii Meloni, ki se ji obeta položaj italijanske premierke. Avtor meni, da je Janševa podpora Melonijevi ne samo nizek udarec spravnemu procesu, ampak tudi nož v hrbet slovenski manjšini v Italiji.»Da je s podporo Melonijevi strankarske interese postavil nad narodne, Janši, ki se ima za narodnozavednega domoljuba, očitajo nekateri vidni člani slovenske skupnosti v zamejstvu. Bratje Italije so vse prej kot naklonjeni slovenski manjšini. Nasprotovali so vrnitvi Narodnega doma v Trstu, so proti zajamčenemu zastopstvu slovenske narodne skupnosti v rimskem parlamentu, tigrovce pa označujejo za teroriste. Tiste tigrovce, ki se jim Janša klanja na državni proslavi ob dnevu upora proti okupatorju na Mali Gori pri Ribnici. Njegova podpora Melonijevi tako ni samo nizek udarec spravnemu procesu, ko sta si poleti 2020 podala roke predsednika sosednjih držav Borut Pahor in Sergio Mattarella in položila venca k spomeniku pri bazoviški fojbi, zatem pa še k spomeniku bazoviškim junakom, je tudi nož v hrbet slovenski manjšini v Italiji. Toda nihče na slovenski desnici, ne v strankah ne v organizacijah civilne družbe danes Janše javno ne pozove, naj ustavi konje«.