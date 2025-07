O Genovi od Kolumba do nogometa

V Poletnem miksu Primorskega dnevnika lahko od danes beremo tudi genovske zgodbe Petra Verča. Genova je po številu prebivalcev šesto največje italijansko mesto. Njeno pristanišče se po pretovoru uvršča na drugo mesto v Italiji, pred njim je le Trst. A če je zlato obdobje Trsta povezano z novim vekom in Avstro-Ogrsko, se je Genova uveljavila mnogo prej, in sicer v srednjem veku. V slavni tradiciji njenih pomorščakov ima vidno mesto Krištof Kolumb, ki naj bi se tu rodil leta 1451.

Množica slavnih prebivalcev

Toda Genova nima le zanimive preteklosti, zelo razgibana so tudi sedanja in polpretekla leta. Mesto je lani oplazil korupcijski škandal, ki je odnesel predsednika Dežele Ligurija Giovannija Totija. Avgusta leta 2018 pa je ves svet poročal o kolapsu viadukta Morandi. V nesreči je umrlo 43 ljudi. Ob tem so v zadnjih 25 letih Genovo večkrat prizadele poplave.

Ima pa Genova tudi več lepih zgodb. Mnoge so prispevali njeni slavni prebivalci, teh pa je presenetljivo veliko, poleg Kolumba še violinist Nicolò Paganini, pesnik Eugenio Montale, plejada kantavtorjev, komika (in politika) Beppe Grillo in Paolo Villaggio ter mnogi drugi. Tri poti v Genovo so izgovor za opis mesta in njegovih zgodb v devetih nadaljevanjih, in sicer iz posebnega zornega kota navijača nogometnega kluba Sampdoria.