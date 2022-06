O odsotnosti slovenskih zastav že danes s tržaškim prefektom

Predstavniki civilne družbe slovenske narodne skupnosti v Italiji se bodo danes sestali s tržaškim prefektom in vladnim komisarjem za FJK Annunziatom Vardejem, da bi se soočili glede neizobešanja slovenskih zastav na voliščih. Sestanka naj bi se po naših informacijah udeležil tudi konzul RS v Trstu Peter Golob.

Prefekta je na odsotnost zastav, v katerih se prepoznava slovenska narodna skupnost v Italiji, že v nedeljo opozorila senatorka Tatjana Rojc (Demokratska stranka), ki se današnjega sestanka ne bo mogla udeležiti zaradi parlamentarnih obveznosti v Rimu. O prefektu je dejala, da je zelo pozoren na medsebojno spoštovanje in na državljanske pravice. Izrazil je resno pripravljenost, da za rešitev vprašanja zastave, v kateri se prepoznava slovenska narodna skupnost v Italiji, posreduje v Rimu, je za Primorski dnevnik še povedala senatorka iz Nabrežine.

Vest o odsotnosti slovenskih zastav na voliščih pa je priromala tudi do Ljubljane. Med številnimi, ki so na družbenih omrežjih opozorili na to, da so pred volišči v devinsko-nabrežinski občini izobešene le italijanske in evropske zastave, je tudi Jasna Košuta. To je začutila kot dolžnost, je povedala, saj je kot profesorica s tem dejanjem želela mlajšim generacijam dati zgled aktivnega državljanstva. Fotografijo slovenske zastave, ki so jo na nabrežinskem volišču v nedeljo odložili kar na tla, je posredovala slovenskemu predsedniku vlade Robertu Golobu, zunanji ministrici Tanji Fajon, ministru za Slovence v sosednjih državah in po svetu Mateju Arčonu in številnim medijem. Na sporočilo se je odzval minister Arčon. Izkazalo se je, da so se preko kabineta predsednike vlade in generalnega konzulata RS v Trstu že aktivirali zaradi neizobešanja slovenske zastave. Odziv je bil hiter, sestanek pri tržaškem prefektu bo, kot rečeno, že danes.