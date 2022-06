Tatjana Rojc opozorila prefekta na odsotnost slovenskih zastav

Ko je senatorka Demokratske stranke Tatjana Rojc danes v devinsko-nabrežinski občini obiskala volišče, je opazila, da pred njim ni slovenske zastave, pač pa le italijanska in evropska. Z odsotnostjo simbola, v katerem se prepoznava slovenska narodna skupnost v Italiji, je seznanila tržaškega prefekta in vladnega komisarja za FJK Annunziata Vardeja.

»Zelo me preseneča takšno pomanjkanje spoštovanja na ozemlju, kjer smo Slovenci naseljeni petnajst stoletij,« je povedala za Primorski dnevnik. »Naša narodna skupnost se prepoznava v slovenski zastavi, ne vidim, za koga je to lahko moteče. Saj se tudi naši prijatelji italijanske manjšine v Sloveniji in na Hrvaškem prepoznavajo v italijanski zastavi,« je še dodala parlamentarka iz Nabrežine, ki meni, da nekateri s takimi potezami očitno nočejo gledati na prihodnost, ki jo skupaj pišeta Italija in Slovenija, za kateri je po mnenju Tatjane Rojc mogoče reči, da sta prijateljski državi. »Zagotovo od 13. julija 2020,« je sklenila.