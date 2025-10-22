O porazdelitvi sredstev bo komisija odločala čez kakih deset dni

Na porazdelitev sredstev iz državnega zaščitnega zakona za slovensko narodno skupnost v Italiji št. 38/2001 bo treba počakati še kakih deset dni, saj je od organizacij oz. ustanov prišlo več prošenj za kar zajetno vsoto denarja, kar je najbrž tudi odraz povečanih potreb in stroškov spričo inflacije in bo treba stvar preučiti, vsekakor naj bi skupnost iz državnega proračuna prejela enako vsoto kot prejšnja leta – deset milijonov evrov. To izhaja iz seje deželne posvetovalne komisije za slovensko manjšino, ki je danes popoldne potekala v palači deželne vlade Furlanije - Julijske krajine v Trstu.

Seja se je končala brez sklepa

Državni denar za manjšino po zakonu porazdeli dežela FJK v okviru vsakoletnega proračuna, pri čemer je potreben prehod v posvetovalni komisiji za manjšino. Porazdelitev sredstev je bila tudi glavna točka današnje seje, po koncu katere so bili člani komisije bolj redkobesedni, začenši z odbornikom za lokalno samoupravo in manjšinske jezike Pierpaolom Robertijem, ki je vodil sestanek, po katerem je novinarjem dejal le, da je bila seja preložena za kakih deset dni, zatem pa odkorakal stran.

Podobno so storili tudi ostali udeleženci, vseeno pa se je vendarle nekaj izvedelo o sestanku, ki se je začel okoli 14.30, približno četrt ure zatem pa prekinil, saj so Roberti ter predsednika krovnih organizacij Ksenija Dobrila (SKGZ) in Walter Bandelj (SSO) odšli v bližnjo sobo in se tam zadržali skoraj uro časa. Po tem sestanku, med katerim je prišlo tudi do dvigovanja glasu, je trojica spet odkorakala v sejno dvorano, kjer so jih čakali ostali člani komisije. Po slabi uri se je seja zaključila brez sklepa, o porazdelitvi se bo kot že rečeno spet govorilo čez kakih deset dni.