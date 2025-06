O referendumu danes in jutri odločajo volivci

Po celi Italiji se bodo danes odprla vrata volišč, kjer bo na mizah stalo po pet volilnih skrinjic – po ena za vsako referendumsko vprašanje. V nekaterih občinah v Italiji (nobena od teh ni v FJK) bodo sicer volivke in volivci glasovali tudi za drugi krog lokalnih volitev, s katerim bodo izbrali župana ali županjo, na Sardiniji pa bo ponekod prvi krog občinskih volitev.

Volišča bodo danes odprta od 7. do 23. ure, glasovanje pa bo mogoče tudi jutri med 7. in 15. uro. Zatem se bo začelo štetje, rezultati referenduma s petimi vprašanji pa bodo znani v ponedeljek popoldne ali proti večeru. Odločilna bo sicer volilna udeležba. Za veljavnost referenduma mora namreč glasovati več kot polovica volilnih upravičencev. Mogoče je prevzeti glasovnice za vsa vprašanja ali pa tudi samo za nekatera.

V minulem tednu smo se poglobili v vsakega izmed petih referendumskih vprašanj. Poglobitve najdete v torkovem in petkovem časopisu, včeraj pa je izšla še shematična predstavitev posameznih vprašanj in kaj se bo spremenilo, če zmaga »da«.

Naj še enkrat povzamemo: prva štiri referendumska vprašanja zadevajo pravice delavcev. S prvim vprašanjem (zelena glasovnica) bodo volivci in volivke odločali o možnosti ponovne zaposlitve nezakonito odpuščenih delavcev v podjetjih z več kot 15 zaposlenimi. Drugo vprašanje (oranžna glasovnica) zadeva odškodnine za nezakonito odpuščene v podjetjih z manj kot 15 zaposlenimi. Tretje vprašanje (siva glasovnica) je o pogodbah za določen čas, četrto (roza glasovnica) pa o odgovornosti naročnika del v primeru nezgode pri delu).

Od petega referendumskega vprašanja (rumena glasovica) pa bo odvisno skrajšanje dobe bivanja v Italiji, po kateri lahko državljani nečlanic EU zaprosijo za italijansko državljanstvo, z 10 na 5 let.

Z izkaznico in dokumentom

Zato, da lahko glasujejo, morajo volivci s seboj imeti volilno izkaznico in osebni dokument. Če volilne izkaznice ne najdete ali na stari ni več prostora za nov žig, lahko za novo zaprosite v volilnem uradu svoje občine. Volivci in volivke, ki živijo v občinah, kjer se izvajajo določila zaščitnega zakona (št. 38 iz leta 2001), imajo pravico do uporabe dvojezičnih volilnih izkaznic. Zanje je mogoče zaprositi v občinskih volilnih uradih, ki so navadno odprti tudi ob dnevih, ko poteka glasovanje. Njihove urnike velja vsekakor preveriti na spletni straneh posameznih občin.