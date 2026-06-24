Ob 35. obletnici samostojnosti v Pivki odkrili spomenik Rudolfu Maistru

V Parku vojaške zgodovine Pivka so ob 35. obletnici samostojnosti Slovenije in 20. obletnici muzeja odkrili spomenik generalu in pesniku Rudolfu Maistru. Predsednik vlade Janez Janša in predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle sta ob tem poudarila pomen ohranjanja zgodovinskega spomina in domoljubja.

Direktor Parka vojaške zgodovine Janko Boštjančič je pojasnil, da so s postavitvijo spomenika, gre za bronasti kip generala Maistra na konju, ki je delo kiparja Boštjana Putriha, počastili častnika, ki je razumel težo zgodovinskega trenutka in si upal zastaviti vse za interese slovenskega naroda. V spomenik so ustvarjalci vklesali posvetilo oz. napis Slovenskim vojakom, ki je namenjeno vojakom iz preteklih vojn pa vse do pripadnikov Teritorialne obrambe in policije iz leta 1991.