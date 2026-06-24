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Pallacanestro Trieste

Predsednik Pallacanestra Trieste Matiasic odstopil

Tržaški klub naj bi ostal v italijanski A-ligi

Albert Voncina |
Trst |
24. jun. 2026 | 11:39
    Predsednik Pallacanestra Trieste Matiasic odstopil
    Paul Matiasic (ARHIV)
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Predsednik Pallacanestra Trieste Paul Matiasic je odstopil, je danes, 24. junija, zjutraj poročal italijanski oddelek deželne televizije RAI. Novica naj bi potrjevala namigovanja, o katerih smo poročali v današnjem Primorskem dnevniku, da naj bi Matiasic prevzel Brescio, njene pravice za nastopanje v najvišji italijanski ligi pa preselil v Rim, kamor se torej ne seli tržaški klub. V najkakovostnejšem italijanskem prvenstvu pa naj bi še naprej nastopal Pallacanestro Trieste, ki naj bi ostal v rokah skupine Cotogna, iz katerega je Matiasic, ki je bil njegov večinski delničar, odstopil. Po poročanju dnevnika Il Piccolo naj bi kalifornijski odvetnik istrskih korenin prodal svoj delež ameriškemu skladu.

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