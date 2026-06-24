Predsednik Pallacanestra Trieste Matiasic odstopil

Predsednik Pallacanestra Trieste Paul Matiasic je odstopil, je danes, 24. junija, zjutraj poročal italijanski oddelek deželne televizije RAI. Novica naj bi potrjevala namigovanja, o katerih smo poročali v današnjem Primorskem dnevniku, da naj bi Matiasic prevzel Brescio, njene pravice za nastopanje v najvišji italijanski ligi pa preselil v Rim, kamor se torej ne seli tržaški klub. V najkakovostnejšem italijanskem prvenstvu pa naj bi še naprej nastopal Pallacanestro Trieste, ki naj bi ostal v rokah skupine Cotogna, iz katerega je Matiasic, ki je bil njegov večinski delničar, odstopil. Po poročanju dnevnika Il Piccolo naj bi kalifornijski odvetnik istrskih korenin prodal svoj delež ameriškemu skladu.