V Gorici vietnamski glasbeni utrip

Tradicionalna vietnamska oblačila, nenavadna glasbila in melodije, ki so poslušalce popeljale daleč od goriškega vsakdana, so v nedeljo, 14. junija, napolnili dvorano Kulturnega doma v Gorici. Kljub sončnemu jutru se je vabilu odzvalo lepo število obiskovalcev, ki jih je nastop vietnamske glasbene trojice pritegnil in navdušil.

Na odru so se predstavili sestri Nguyen Thi Thuy Huynh in Nguyen Thi Thuy Quyen ter mož slednje Do Huang Nam. Mlajša od sester, Thuy Huynh, je poročena in živi v Trstu, njena sestra z možem pa sta jo prišla obiskat. Ker so vsi trije izkušeni glasbeniki, so bivanje v naših krajih izkoristili za niz nastopov, s katerimi občinstvu predstavljajo delček vietnamske kulture in glasbene dediščine.

Vietnamski trio in poslušalce je uvodoma pozdravil predsednik Kulturnega doma Igor Komel. Povedal je, da je dogodek del festivala Across the border, ob tem pa poudaril, da se je v Kulturnem domu prvič predstavila vietnamska glasbena skupina. Nekaj več o Vietnamu in vietnamski kulturi je povedal Vili Prinčič. O kulturnem izročilu in glasbeni dediščini Vietnama je nato v prijetno vietnamsko obarvani italijanščini spregovorila Thuy Huynh. Pojasnila je, da vietnamska kultura sodi v vzhodnoazijsko kulturno sfero in se je razvila tudi iz avtohtone starodavne kulture Dong Son. Vietnamski jezik je opisala kot jezik, v katerem so se prepletli vplivi kmerskih, tajskih in kitajskih govorov, ki so jih Vietnamci prilagodili lastnemu jezikovnemu sistemu.

Predstavila je tudi značilnosti tradicionalne vietnamske glasbe. Severna klasična glasba velja za najstarejšo glasbeno obliko Vietnama in je bolj formalna, druge oblike pa so povezane z verskimi in ljudskimi obredi. Ob tradicionalnih zvrsteh se razvijajo tudi sodobnejši glasbeni tokovi. V približno enournem nastopu je trio predstavil različne glasbene izraze: od značilnih vzhodnjaških melodij do sodobnejših, ritmično izrazitejših viž. Dogodek je bil za goriško občinstvo nekaj posebnega, poslušalci pa so nastop nagradili z dolgim aplavzom.