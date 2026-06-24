Kobilarna Lipica še pet let z istim vodstvom

Nadzorni svet družbe Kobilarna Lipica je na torkovi seji za generalno direktorico družbe za novo petletno obdobje soglasno imenoval dosedanjo direktorico Tatjano Vošinek Pucer, ki družbo vodi od 30. novembra 2021, so sporočili iz kobilarne.

Imenovanje Tatjane Vošinek Pucer so soglasno podprli predstavniki kapitala, lokalne skupnosti in zaposlenih, so zapisali v sporočilu za javnost.

Nadzorni svet družbe Kobilarna Lipica sestavljajo predsednik Andrej Markočič, Goran Mijatović, Nada Zajec ter predstavnika zaposlenih Gorazd Parapot in Peter Sila.

Javni razpis za delovno mesto generalnega direktorja Kobilarne Lipica je bil objavljen 15. aprila, nanj se je prijavilo devet kandidatov.

Vošinek Pucer je vodenje Kobilarne Lipica prevzela novembra 2021, potem ko je odstopil tedanji direktor Matej Oset. Pred tem je opravljala funkcijo namestnice direktorja, vodila je tudi službo za finance, računovodstvo in nabavo.