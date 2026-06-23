Odstranili drevo, ki je ogrožalo stanovanjsko hišo

Tržaški gasilci so se v ponedeljek po 20. uri v Ul. Veltro ukvarjali z drevesom, katerega del je zgrmel na parkirišče tamkajšnjih stanovanjskih blokov, preostali del pa je nevarno molel nad vhodom v eno od stavb. Okrog dvajset metrov visoko drevo se je nahajalo na strmem paštnu sredi stanovansjkih hiš, njegova odstranitev je potekala v štirih fazah. Najprej so odstranili del drevesa, ki je padel na parkirišče, nato so s pomočjo avtolestvije požagali veje, na koncu pa še deblo. Gasilci navajajo, da se nihče ni poškodoval, prav tako ne beležijo gmotne škode. Intervencija se je zaključila okrog 23.30.