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Gasilci

Odstranili drevo, ki je ogrožalo stanovanjsko hišo

Intervencija gasilcev v Ul. Veltro v Trstu

Spletno uredništvo |
Trst |
23. jun. 2026 | 14:38
    Odstranili drevo, ki je ogrožalo stanovanjsko hišo
    Gasilec med žaganjem debla visokega drevesa (Gasilci)
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Tržaški gasilci so se v ponedeljek po 20. uri v Ul. Veltro ukvarjali z drevesom, katerega del je zgrmel na parkirišče tamkajšnjih stanovanjskih blokov, preostali del pa je nevarno molel nad vhodom v eno od stavb. Okrog dvajset metrov visoko drevo se je nahajalo na strmem paštnu sredi stanovansjkih hiš, njegova odstranitev je potekala v štirih fazah. Najprej so odstranili del drevesa, ki je padel na parkirišče, nato so s pomočjo avtolestvije požagali veje, na koncu pa še deblo. Gasilci navajajo, da se nihče ni poškodoval, prav tako ne beležijo gmotne škode. Intervencija se je zaključila okrog 23.30.

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