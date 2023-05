Karabinjerji iz Vidma so v sklopu preiskave, ki jo je vodilo videmsko državno tožilstvo, aretirali 50-letnega Videmčana, ki je osumljen razpečevanja mamil.

Med preiskavo na domu so pri moškem odkrili 62 gramov kokaina, 35 gramov hašiša, dve manjši tehtnici in 8000 evrov gotovine, za katere menijo, da gre za izkupiček nezakonitega posla. Prepeljali so ga v videmski zapor.