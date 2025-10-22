Ob jutrišnji vremenski fronti rumeno opozorilo civilne zaščite iz FJK

Ob izraziti hladni vremenski fronti, ki bo jutri (četrtek) dosegla naše kraje, je civilna zaščita iz FJK od 15. ure jutri do 7. ure v petek objavila rumeno opozorilo. Od popoldanskih ur se bodo jutri zlasti v gorah in v severnih nižinskih predelih pojavljale močne do obilne padavine, tudi v obliki neviht, opozarjajo, drugod bodo ob okrepljenem jugovzhodnem vetru količine manjše. Zvečer bo zapihal močan jugozahodnik. Možno bo visoko valovanje morja.

V gorah bodo pihali močni vetrovi, meja sneženja bo na nadmorski višini nad 2500 metrov, pozno zvečer se bo spustila na okrog 1500 metrov, so že zapisali. V petek se bo vreme izboljšalo.