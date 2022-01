Ob marihuani zasegli tudi druga mamila

Slovenski policisti so decembra prestregli 63-letnega moškega iz Ilirske Bistrice, ki je prodal 23-letniku, prav tako iz Ilirske Bistrice, manjšo količino marihuane. Med hišno preiskavo, ki so jo opravili 20. januarja na njegovem domu in v avtomobilu, so zasegli nadaljnjih 534 gramov marihuane, več kot 21 gramov kokaina, 9 gramov mešanice MDMA, 5 gramov heroina 3 grame amfetaminov in več pripomočkov za tehtanje. Droga je bila v manjših zavitkih pripravljena za prodajo. Po zaključeni hišni preiskavi so 63-letnemu moškemu odvzeli prostost in so ga odvedli k preiskovalnemu sodniku OS Koper, ki je zoper njega odredil pripor.