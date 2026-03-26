Ob močnih padavinah zapihala burja s sunki nad 90 kilometrov na uro

Ob nočnem prehodu hladne vremenske fronte je zapihala močna burja. Meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa je na pomolu Bandiera namerila njen najmočnejši sunek 94 kilometrov na uro. Pojavljale so se močne padavine, na Tržaškem je tudi zagrmelo, temperatura pa se je naglo spuščala. Davi je bilo najhladneje na vzhodnem Krasu. Najnižjo jutranjo temperaturo je meteorološka opazovalnica namerila na Padričah, in sicer 2,3 stopinje Celzija, ter v Bazovici, kakšno desetinko stopinje več. Bolj vzhodno, denimo na Pesku in v Gročani, so bile temperature predvidoma še nekoliko nižje. Občutek mraza povečuje burja. Na Goriškem so bile ohladitev in količine dežja nekoliko manjši.

Danes popoldne bo oblačno, pihala bo burja. Padavine so povečini ponehale. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 10 stopinj Celzija.

Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, pihala bo šibka do zmerna burja. Čez dan bo že rahlo topleje.

V soboto in nedeljo bo povečini precej sončno in čez dan precej topleje.