Ob motoristu reševali še sorodnika, ki ga je obšla slabost

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes zjutraj posredovali v Tricesimu pri Vidmu, kjer sta na državni cesti št. 13, poznani tudi kot Pontebbana, trčila avtomobil in motor, pri čemer se je poškodoval mladi motorist. Zdravstveno osebje pa je moralo priskočiti na pomoč tudi sorodniku, ki je kmalu po nesreči prispel na kraj in ga je obšla slabost. Operaterji interventne telefonske številke 112 so na prizorišče poslali reševalno vozilo iz Čente in reševalni helikopter, intervencija katerega pa se je kasneje izkazala za nepotrebno. Obe poškodovani osebi so z reševalnim vozilom prepeljali v bolnišnico v kraju San Daniele, kamor so ju sprejeli z zeleno triažno kodo. Na kraju nesreče so bili tudi karabinjerji iz Vidma, ki preiskujejo njene vzroke.