Ob nalivih pihal zelo močan jugo, ki je izruval drevesa

Ob prehodu vremenske fronte je največ dežja po pričakovanjih padlo v severnih goratih predelih FJK. V Julijskih predalpah je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila pri Učji, kjer je padlo 180 litrov dežja na kvadratni meter. V Karnijskih predalpah je padlo do 130 litrov dežja na kvadratni meter, na Videmskem do 100 litrov na kvadratni meter, količine pa so bile po pričakovanjih manjše ob morju. Pihal je mestoma zelo močan jugo, ki je ob morju dosegel hitrost 90 km/h, v Julijskih predalpah pa 110 km/h. Najmočnejši sunek, ki je dosegel hitrost 137 km/h, so namerili na Matajurju. Ob obratu vetra od jugozahoda pa so v Gradežu namerili najmočnejši sunek 105 km/h.

Dopoldne poročajo o poplavah v občini Torviscosa, gasilci in prostovoljci civilne zaščite pa so marsikje posredovali zaradi padlih dreves, med drugim v Sovodnjah in več krajih v Benečiji. Zemeljski plaz je med drugim zasul nekdanjo pokrajinsko cesto v Reziji in je zaprta za promet.

V Trstu je malo pred poldnevom padlo okrog 10 litrov dežja na kvadratni meter. Ozračje se je nekoliko ohladilo, ob 12. uri je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila 17,2 stopinje Celzija, uro prej pa skoraj 20 stopinj Celzija.

V popoldanskih urah se bo vreme izboljšalo. Jutri bo sončno in bo pihala zmerna burja. Nekoliko hladneje bo.