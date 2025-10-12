Ob obletnici koroškega plebiscita protest slovenskih študentov

Medtem ko je uradna Koroška v petek s tradicionalno, deloma dvojezično proslavo pred deželno hišo v Celovcu z lepimi besedami praznovala 105. obletnico koroškega plebiscita, na katerem se je 10. oktobra 1920 59 odstotkov prebivalstva južne Koroške (cona A) odločila za Avstrijo, 41 odstotkov pa za Jugoslavijo, je slovenska študentska mladina na Koroškem deželni praznik zaznamovala s protestnim shodom zaradi neizpolnjevanja manjšinskih pravic s strani avstrijske države in dežele Koroške. Letos namreč mineva tudi 70 let od podpisa Avstrijske državne pogodbe (ADP) s 7. členom. Na shodu skozi deželno prestolnico in mimo poslopja deželne vlade pa je kakih 200 mladih Slovencev in Slovenk opozorilo tudi na brutalno policijsko racijo v antifašističnem taboru pri Peršmanu 27. julija letos.

Predstavniki Kluba slovenskih študentk in študentov na Dunaju (KSŠŠD) so na demonstraciji avstrijsko politiko spomnili, da manjšinske pravice iz 7. člena ADP tudi po sedmih desetletjih niso v celoti uresničene in opozarjali predvsem na usodne posledice za slovensko manjšino, ki zaradi tega umira.