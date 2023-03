Ob poznavanju ozemlja reševati probleme

Kandidati na listah stranke Slovenska skupnost poznajo ozemlje in skušajo reševati probleme, pomembno pa je vedno delati zavzeto skupaj. Tako meni Marko Pisani, dosedanji deželni svetnik SSk, ki na bližnjih deželnih volitvah v Furlaniji - Julijski krajini 2. in 3. aprila ponovno kandidira za to mesto. Pisani se je volivcem predstavil v četrtek, 16. marca, zvečer v restavraciji Križman v Repnu na ozemlju Občine Repentabor, ki jo je kot župan vodil deset let, še prej pa jo je soupravljal kot podžupan.

Prav Pisanijeve upravne izkušnje je poudaril deželni vodja SSk Igor Gabrovec, ki je opozoril na pomen prisotnosti slovenskih predstavnikov v deželnem parlamentu, ki izpostavljajo določene specifike, ko gre za odločanje in strateške izbire. SSk je sklenila volilni dogovor z Demokratsko stranko, ki ji omogoča samostojni nastop s svojim simbolom, pri čemer bo morala na volitvah zbrati vsaj odstotek glasov, da lahko izvoli svojega predstavnika. Drugače je SSk del levosredinske koalicije, ki podpira predsedniškega kandidata Massima Moretuzza, ki je po Pisanijevih besedah boljši od dosedanjega predsednika deželne vlade Massimiliana Fedrige, saj ima zelo demokratično vizijo.

Sam Pisani pa je obnovil svoje delo v deželnem svetu, kjer je lani nasledil prav Gabrovca. Največja izkušnja je bila po njegovih besedah spoznati realnost slovenske narodne skupnosti od Trbiža do Milj, največji izziv, s katerim se je moral soočiti kot deželni svetnik, ki je komaj začel mandat, pa so bili požari, ki so opustošili Kras. Sam je predlagal vrsto ukrepov in sodelovanje s Slovenijo pri preprečevanju požarov, a je vse to bilo zavrnjeno, kot tudi predlog o prispevkih za male društvene muzeje. Vse to namerava ob izvolitvi ponovno predlagati v novem mandatu, kot se želi posvetiti promociji razvoja turizma, kulture in zagotavljanja pogojev, da mladi tu ostajajo in ustvarjajo. Prav tako se ne sme zanemariti lokalnega gospodarstva in industrije, na področju šolstva bi bil potreben doprinos društev za krepitev slovenskega jezika, okrepiti bi morali tudi Slovensko socio-psihopedagoško službo, meni Pisani, ki je opozoril tudi na težave zdravstva, podnebnih sprememb in na pomen sodelovanja med FJK in Slovenijo, kjer bi moralo zaživeti skupno omizje. Ne nazadnje je za svetnika SSk zlasti pomembno, da se več naredi za spoštovanje pravic Slovencev v FJK, saj je še veliko neuresničenega pri izvajanju tako državnega kot deželnega zaščitnega zakona.