Ob večernem mraku sta se znašla v težavah

Gorski reševalci iz kraja Valcellina so sinoči med 19. in 22. uro posredovali v dolini reke Vajont na Pordenonskem, kjer sta se izgubila pohodnika in sta se ob večernem mraku znašla v težavah. 38-letnika iz Sacileja in 28-letnico iz Pordenona, ki je med drugim padla v reko in je bila premočena, so gorski reševalci dosegli peš, potem ko so do mostu, ki povezuje kraja Erto in Sant’Antonio Therenton prispeli z avtomobilom. Z vrvmi so jih potegnili do steze in jih nato pospremili do kraja Cellino, kjer sta parkirala avtomobil.