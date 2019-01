Občani so plačevali tudi za audi A6 in kombi mercedes

Novi koprski župan Aleš Bržan se je v naboru hitrih ukrepov odrekel tudi razkošnemu voznemu parku, ki si ga je omislil njegov predhodnik Boris Popovič, poročajo Primorske novice.

Aleš Bržan je tako med drugim razveljavil pogodbe za operativni najem za nekatere avtomobile višjega in srednjega cenovnega razrede, ki so jih vozili Popovičevi najtesnejši sodelavci.

Sam se je odrekel najnovejšemu audiju A6, ki ga je uporabljal sam Popovič, za katerega je občina plačevala 2000 evrov mesečno.

Razveljavil pa je tudi pogodbe za audi A3, v katerem se je vozila zdaj že nekdanja direktorica občinske uprave Sabina Mozetič, za katerega so plačevali 970 evrov mesečno ter za volkswagen passat, v katerem se je vozil Popovičev ožji sodelavec Dejan Škerlič, za katerega so plačevali 890 evrov mesečno. Med ostalimi vozili, za katere je Bržan razveljavil pogodbo sta volkswagen T-Rock in kombi mercedes.

Bržan se vozi z oplom zafiro, strokovne službe pa so mu svetovale, naj si omisli drug primernejši avto.