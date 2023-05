Občni zbor ZKB po štirih letih spet »v živo«

»Dobrodošli doma«: tako se je glasilo geslo letošnjega občnega zbora Zadružne kraške banke Trst Gorica, ki je danes dopoldne potekal v polni dvorani Kinemaxa v Tržiču. Banka je namreč po štirih letih spet imela občni zbor »v živo«, potem ko je v letih pandemije covida-19 potekal le preko pooblaščenca. Današnjega dogodka se je, osebno ali preko pooblaščencev, udeležilo 575 članov (banka jih je imela ob koncu lanskega leta 3723, od katerih 136 novih in pretežno mladih), kar je predsednik upravnega odbora ZKB Adriano Kovačič označil za jasen dokaz, da imajo ljudje banko pri srcu. Poleg Kovačiča so poslovne uspehe in dejavnost banke orisali direktorica Emanuela Bratos, namestnika Ivo Cotič in Dean Rebecchi, predsednica nadzornega odbora Martina Malalan in v imenu skupine ZKB Mladi Alex Rupel. Člani so se tako seznanili in odobrili bilanco za leto 2022, ki znaša 755.697.968 evrov, medtem ko je dobiček 2.841.184 evrov oz. 140 odstotkov več kot v prejšnji poslovni dobi. Krediti strankam so zrasli za 12,3 odstotka, skupne vloge pa za 3,4 odstotka. Tako je obseg vlog in posojil zrasel za 77 milijonov evrov oz. 6,4 odstotka in je lani skupno znašal 1,3 milijarde evrov, pri čemer je bilo novih posojil za 107 milijonov evrov. Obenem je banka lani odprla 1625 novih računov oz. plus štiri odstotke, skupno število računov pa znaša slabih 19.700.Drugače je ZKB v zadnjih štirih letih stalno ciljala na izboljšanje kakovosti poslovanja in s tem povezanih ključnih kazalcev. Tako je kazalec NPL Ratio oz. razmerje med nedonosnimi terjatvami in skupnimi krediti leta 2019 znašal 8,49 odstotka, lani pa 4,9 odstotka, kazalec cost/income oz. razmerje med operativnimi stroški in posredniško maržo, pa je leta 2019 znašal 90 odstotkov, lani pa 71 odstotkov. Kazalec kapitalske ustreznosti CET 1 se je z 20,2 odstotka iz leta 2021 nekoliko znižal na lanskih 19,6 odstotka, kar je vsekakor več kot leta 2019, ko je bila kapitalska ustreznost 18,9-odstotna, znižanje pa gre pripisati porastu aktive in višjemu podeljevanju novih kreditov. Kritje nedonosnih terjatev se je od 50 odstotkov iz leta 2019 dvignilo na lanskih 79,1 odstotka. Vsekakor je banka še naprej spreminjala poslovni model za splošno izboljšanje donosnosti, obsega in produktivnosti, kar ji zagotavlja večjo avtonomijo znotraj skupine Cassa Centrale Banca (CCB). S tem v zvezi se je tudi povečal obseg t.i. "home bankinga", neto kapital banke pa je ob koncu lanskega leta znašal 51.516.206,68 evra.Ob tem banka ni pozabila, da je zavod skupnosti, zato je dejavnosti različnih stvarnosti, ki so izraz slovenske narodne skupnosti v Italiji, lani namenila 268.256 evrov. Posebno pozornost pri ZKB namenjajo mladim, tudi preko štipendij: tako so na današnjem občnem zboru podelili štipendije 42 mladim, ki so uspešno zaključili višjo srednjo šolo ter triletni oz. magistrski univerzitetni študij. Člani ZKB so danes tudi odobrili spremembo člena statuta glede dokapitalizacije v okviru kohezijske pogodbe ob vstopu v skupino CCB, izvoliti oz. potrditi pa so morali tudi nekatere člane upravnih in nadzornih organov. Tako so v upravni odbor ob izteku mandata ponovno kandidirali Gabriele Ferfoglia, Marko Pertot in Marko Petelin, v nadzorni odbor pa Aldo Cunja (predsednik), dalje Martina Malalan in Ugo Tomsic (redna nadzornika) ter Jana Legiša in Roberto Novello (nadomestna nadzornika). Za razsodišče so ob predsednici Irene Jakin kandidirali Alessandro Feri in Boštjan Starc kot redna ter Walter Coren in Mitja Primosig kot nadomestna člana.