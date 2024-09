Obilne količine padavin povzročajo težave v slovenski Istri

Obilne padavine, ki so čez noč zajele Slovenijo, so zjutraj povzročile kar nekaj težav tudi na Primorskem, poročajo Primorske novice. Poplavilo je več cest in parkirišč, občani so ponekod v okolici Kopra potrebovali pomoč zaradi vode v kleteh.

Obilne padavine povzročajo nevšečnosti predvsem v slovenski Istri. Zaradi poplavljenega vozišča je promet oviran na več odsekih hitre ceste od Kopra od Škofij, kot tudi na regionalnih cestah.

Na posnetkih, ki so jih uporabniki delili na Facebooku, je videti, da poplavlja Škofijski potok in da so na območju Škofij nastale večje težave.