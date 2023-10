Obilne padavine in nevihte ter poplavljanje morja

Civilna zaščita iz FJK je pred novim vremenskim poslabšanjem, ki se bo udejanjalo že v prihodnjih urah, objavila rumeno vremensko opozorilo, ki bo trajalo od polnoči do srede ob 12. uri, se pravi, da 36 ur. Razen v zahodnem nižinskem pasu opozarjajo pred obilnimi ali zelo obilnimi padavinami in nevihtami, visokim plimovanjem morja in morebitnim poplavljanjem nižjih predelov obale.

Ob višinski dolini, ki bo naše kraje dosegla v torek, bodo v višinah pritekali močni jugozahodni tokovi, v nižjih plasteh pa bo zapihal jugo, ob čemer bo ozračje zelo vlažno in nestanovitno.

V torek se bodo pojavljale občasne zmerne do močne padavine, ki bodo močnejše in vztrajnejše v gorah. Nastale bodo lahko stacionarne nevihte. Ob morju bo pihal okrepljen južni veter, ki bo zvečer obrnil od jugozahoda.

V sredo zjutraj je možno visoko plimovanje morja, močne padavine pa se bodo pojavljale zlasti v vzhodnih predelih dežele.