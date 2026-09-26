Tržaško nočno življenje pod posebnim nadzorom

Dejavnosti tržaške policije so se, kot se je že dogajalo med poletjem, sinoči osredotočile na območje nočnega življenja – t. i. movide. Cilj izvajanja poostrenega nadzora je zagotoviti varnost, so sporoočili s tržaške kvesture. Policisti, karabinjerji in lokalnii policisti so nadzor izvajali zlasti na trgih Venezia in Cavana, na ulicah Diaz in Cadorna ter sosednjih ulicah, kjer so skoncentrirani restavracije, bari in lokali, ki zlasti ob vikendih privabljajo veliko število obiskovalcev.

Legitimirali so skupno 46 oseb, med temi 15 tujih državljanov, posebnih težav z motenjem javnega reda ali varnosti pa ni bilo. V okviru akcije so izvajali tudi ciljno usmerjene kontrole za preverjanje vsebnosti alkohola v krvi in uživanja prepovedanih substanc.

Ob koncu kontrol, med katerimi so ustavili skupno 137 voznikov različnih starosti in spolov, so ugotovili skupno pet kršitev – vse zaradi previsoke stopnje alkohola v krvi – in z vozniških dovoljenj odbili skupno 50 točk.