Obmejni prostor nudi veliko priložnosti

Italijansko-slovenski obmejni prostor nudi na kulturnem področju veliko razvojnih možnosti in priložnosti, ki so v marsičem še neizkoriščene. Nekaj pa se je z leti vendarle premaknilo in se danes premika v pravo smer. Tudi na področju književnosti in prevajanja zaznavamo veliko novosti in spodbudnih dogajanj, ki so bile na pobudo Založništva tržaškega tiska izpostavljena na Slovenskem knjižnem sejmu v Ljubljani.

O posredovanju, prevajanju in prehajanju med sosednjima kulturama ter o tem, kako se italijanski in slovenski svet stapljata v besedilih dveh mlajših avtorjev je tekla beseda na srečanju, ki ga je vodila Devana Jovan. Tolmačica in predvsem novinarka zelo dobro pozna večjezično okolje.

Jernej Šček in Laura Castegnaro sta mlada avtorja, ki dihata in ustvarjata v obmejnem prostoru. Prvi je svoje intervjuje z zvenečimi imeni italijanske filozofije, kulture in politike v Sobotni prilogi Dela zbral v knjigi Kavarna Italija (ZTT), Castegnaro, ki je po rodu iz Mantove, pa se ukvarja s tolmačenjem in prevajanjem. Živi med Trstom in Ljubljano, kjer je tudi poučevala italijanščino.

Medtem ko je Castegnaro govorila o svojih konkretnih izkušnjah na delovnem področju (izpostavila je tudi, da se v Sloveniji dobro živi), je Šček omenil dva italijanskega avtorja, ki bi ju bilo v Sloveniji vredno boljše spoznati. Eden je učitelj, pisatelj ter planinski vodnik Luigi Nacci, druga je Dacia Maraini, ena največjih živečih italijanskih pisateljic.