Obnovljeni spomenik na Rabu v ponos Sloveniji

Osrednja točka letošnjega programa spominske slovesnosti ob 82-letnici osvoboditve italijanskega taborišča na Rabu je bila namenjena zaključku obnovitvenih del v spominskem parku. Projekt je v celoti financirala Slovenija, kar je lahko v ponos Slovencem in državi Sloveniji. Prenovljeno spominsko območje sta odprla podpredsednik hrvaške vlade Tomo Medved in slovenski obrambni minister Borut Sajovic.

»Bodite stražarji spomina«

Občinstvo, ki se je zbralo v Kamporju, je med drugimi nagovoril tudi predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije Marijan Križman, ki je poudaril, da je spominjanje na težke čase skupne zgodovine nujno, saj je zgodovina naša učiteljica. Zastopnik italijanskega združenja partizanov VZPI - ANPI Fabrizio De Sanctis je opozoril, da nas danes, ko novi fašizmi znova dvigujejo glavo in vojske spet udarjajo po civilistih, to obnovljeno obeležje poziva, da se odločimo, na kateri strani stojimo.

Večjemu številu mladih obiskovalcev prireditve je sporočil »bodite stražarji spomina. Kajti samo če boste poznali preteklost, boste lahko gradili drugačno prihodnost.« In zaključil z besedami Prima Levija: »Če je razumevanje nemogoče, je spoznanje nujno.«